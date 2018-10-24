توصية بتنظيم المهرجان الدولي للتمور الأردنية سنوياً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

اختتمت أمس أعمال المهرجان الدولي الأول للتمور الأردنية 2018، وقد أوصت الندوة العلمية للمهرجان، التي ناقشت 16 ورقة بحثية ضمن 4 جلسات علمية، بعدد من النقاط، منها تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور الأردنية 2019، وبشكل دوري سنوياً.

وأوصت الندوة كذلك بإنشاء مختبر لإنتاج الأشتال النسيجية لتمور المجهول على نطاق تجاري، وتجهيز المختبر بالآليات والمعدات اللازمة..

كما رفعت اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي الأول للتمور الأردنية أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على الرعاية السامية التي أولاها لهذا الحدث الذي شكَّل مبادرة وطنية وضعت تمور المجهول على خارطة الأسواق الدولية للتمور، وكان بمثابة التأسيس لعلامة تجارية متميزة للتمور الأردنية بالعالم.

كما رفعت اللجنة المنظمة للمهرجان أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على دعمه اللامحدود في تنظيم المهرجان الدولي الأول للتمور الأردنية.