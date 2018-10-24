استكشاف دور التكنولوجيات الناشئة في الارتقاء بأداء الحكومات

المصدر: دبي - البيان

تناولت جلسة تفاعلية بعنوان «دور البيانات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» ضمن فعاليات منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، مساهمة البيانات في إيجاد مدن ومجتمعات محلية مستدامة على المستويات المحلية والعالمية.

وشارك في الجلسة الدكتورة عائشة بن بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، والبروفيسورة باتريسيا مكارني، رئيس ومدير تنفيذي للمجلس العالمي لبيانات المدن WCCD، مدير معهد المدن العالمية بجامعة تورنتو، والدكتور محمود البرعي، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب مستشار لبرنامج الأمم المتحدة للمدن.

واستهلت ابن بشر الجلسة بالتأكيد على الجهود الحثيثة لدولة الإمارات ومساعيها الرائدة التي تسعى من خلالها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقالت إن استضافة هذا الحدث العالمي الأبرز في مجال البيانات هي تجسيد فعلي للجهود الكبيرة على هذا الصعيد، وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في إيجاد منصات للنقاش تجمع ذوي الاختصاص من مختلف دول العالم لمشاركة الخبرات والآراء ومواءمة التوجهات والرؤى مع التطورات العالمية في شتى المجالات، و هو ما تسعى إليه أيضاً دبي الذكية ضمن رؤيتها لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

وناقشت الدكتورة ابن بشر أهمية البيانات في التعرف إلى مستويات التطور ومجالات التحسين والفرص الناجمة عن مراقبة مؤشرات الأداء ومقارنتها بمثيلاتها من بيانات المدن الأرقى والأكثر تقدماً حول العالم، وتحقيقاً لذلك تعمل دبي الذكية على إيجاد منصات تشاركية لدعم عمليات جمع وتوفير البيانات بما يساهم في رسم منظومة الفرص والتحديات ووضع الحلول الأمثل لبناء أساسات متينة لمستقبل أفضل.

من جانبها استعرضت البروفيسورة باتريسيا مكارني رئيس ومدير تنفيذي للمجلس العالمي لبيانات المدن WCCD، مدير معهد المدن العالمية بجامعة تورنتو مراحل تطور أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ابتداء من الأهداف الإنمائية للتنمية الثمانية، في الفترة من عام 2000 إلى 2015، وصولاً إلى أهداف التنمية المستدامة الـ17 وغاياتها الـ169 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

مؤكدة أن التغير في التوجه وصياغة الأهداف في أجندة الأمم المتحدة جاء نتيجة حتمية للتطورات المتسارعة التي شهدها القطاع التكنولوجي الذي ساهم في توفير كميات أكبر من مصادر البيانات وسهولة الحصول عليها حيث أشارت إلى تحصيل 90% من البيانات المتوافرة فقط خلال العامين الماضيين.

ومن جانه أكد الدكتور محمود البرعي، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب مستشار لبرنامج الأمم المتحدة للمدن أهمية تكامل دور القطاعين الحكومي والخاص في جمع البيانات التي من شأنها دعم عمليات صنع القرارات وسن القوانين والتشريعات المناسبة التي بدورها ستساهم في تعزيز مساعي الدول لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية تحفيز هذا التعاون حيث تمتلك دولة الإمارات شبكة جلوبال كومبات التي تسعى من خلالها إلى تغطية أكبر شريحة ممكنة من القطاعات والصناعات وتوفير بيانات دقيقة ومتجددة حولها.