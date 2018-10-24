فتح باب التسجيل لجائزة الاتصال الحكومي في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن فتح باب التسجيل في الدورة السادسة لجائزة الاتصال الحكومي على الموقع الإلكتروني للمركز خلال الفترة من 15 أكتوبر الجاري وحتى 11 نوفمبر المقبل، والتي سيستقبل خلالها طلبات المشاركة من الشارقة ومختلف مناطق الدولة، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتضم الفئات التي تستهدف المؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون: أفضل تطبيق إلكتروني حكومي، وأفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي وأفضل مبادرة إعلامية في الاتصال الحكومي، وأفضل ممارسة في الاتصال الداخلي، وأفضل استراتيجية اتصال حكومي.

وأفضل حملة اتصال حكومي، وأفضل تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي. أما الفئات التي تستهدف المؤسسات والجهات داخل الدولة فتضم: أفضل ممارسة في المسؤولية الاجتماعية، وأفضل تعامل إعلامي مع أزمة، وأفضل تواصل حكومي خارج الدولة، وأفضل موقع إلكتروني حكومي.