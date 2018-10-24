مريم المهيري: الأمن الغذائي من أولويات حكومة الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تستضيف أبوظبي يومي 29 و30 أكتوبر الجاري فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي للاستثمار الزراعي في الخارج «أغري سكيب 2018».

وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي: «إن الأمن الغذائي والتنمية المستدامة من أهم أولويات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تسعى إلى تحقيقهما من خلال إطلاق مبادرات مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة وتفعيل التعاون متعدد الأطراف مع الدول التي تواجه تحديات مماثلة في هذا المجال».

وأعربت معاليها عن ثقتها في أن معرض «أغري سكيب 2018» سيشكل فرصة مناسبة للمشاركين للتعرف والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في قطاع الاستثمار الزراعي عبر توفير منصة مثالية للتواصل والتفاعل مع صناع القرار ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، وسيسهم المعرض في ترويج الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الدولة في تسهيل أعمال وتجارة الغذاء من خلال الاستفادة من البنية التحتية للدولة.

ويهدف المعرض الذي ينظمه مركز الأمن الغذائي في أبوظبي وبإشراف من معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي - إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي.

ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 53 شركة متخصصة تعرض أراضي وأصولاً زراعية في أكثر من 50 دولة وحضور أكثر من 300 من كبار المستثمرين ما سيجعله واحدا من أكبر الفعاليات المتخصصة في قطاع الاستثمار الزراعي على مستوى العالم.

ويضم المعرض 12 جناحا وطنيا مقارنة بـ4 أجنحة خلال دورة عام 2017 من مختلف الشركات الوطنية العاملة بسلسلة تزويد الغذاء. ويستضيف المعرض خلال دورته الثانية 4 وزراء من الإمارات والبرازيل وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سيقوم كل من وزير الزراعة في البرازيل ووزير الصناعة في الكونغو بالمشاركة في ورشتي عمل تتناولان فرص الاستثمار الزراعي في البرازيل والكونغو.

كما سيشهد المعرض توقيع مذكرة تفاهم بشأن الأمن الغذائي بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا ومذكرة تفاهم أخرى بين الأمن الغذائي المستقبلي في الإمارات وشركة الظاهرة القابضة الراعي الرئيسي لـ «أغري سكيب 2018» للعمل على إنفاذ برامج وطنية لتعزيز الأمن الغذائي ضمن 5 توجهات استراتيجية نصت عليها الاتفاقية.

وأعرب خليفة العلي المدير العام لمركز الأمن الغذائي عن فخره باستضافة الدورة الثانية من معرض «أغري سكيب».