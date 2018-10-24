20 منفذ بيع في سوق المزارعين بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

يشارك مركز خدمات المزارعين بأبوظبي في سوق المزارعين في ديرفيلد مول بمنطقة الشهامة .

حيث يوفر بالتعاون مع إدارة المول 20 منفذ بيع لمزارعي الإمارة لبيع منتجات مزارعهم مباشرة لرواد السوق الذي يقام في الباحة الخلفية للمول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً وذلك اعتباراً من الغد وحتى 30 مارس من العام المقبل.

ومن المنتظر أن يقوم المركز بافتتاح أسواق أخرى للمزارعين خلال الفترة المقبلة في منطقة الشهامة بأبوظبي ومنطقة مزيرعة بالظفرة، حيث تنتظم هذه الأسواق خلال عطلة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت طوال الموسم الزراعي وحتى نهاية شهر مايو 2019.وذلك للتسهيل على أصحاب المزارع بيع منتجاتهم الزراعية والحيوانية من الخضروات والتمور والعسل والدواجن والبيض والبط للجمهور مباشرة.

وتمثل أسواق المزارعين إحدى وسائل الدعم الهامة التي يوفرها مركز خدمات المزارعين لأصحاب المزارع في أبوظبي باعتبارها منصة تسويقية تتيح لهم بيع منتجاتهم الزراعية والحيوانية للجمهور مباشرة كما أنها وسيلة مهمة للترويج للمنتج المحلي وتعزيز مكانته في السوق بالإضافة إلى تزويد المستهلكين باحتياجاتهم من الخضروات والفواكه المحلية الطازجة.

خدمات

يقدّم مركز خدمات المزارعين خدمات الدعم الفني والتشغيلي للمزارعين، ويساعدهم على زراعة منتجاتهم وتسويقها، كما يقوم بتسويق منتجات أصحاب المزارع ويوفر لهم الخدمات ذات الصلة مثل التعبئة والتغليف بحيث تباع منتجات هذه المزارع تحت اسم(حصاد مزارعنا) العلامة التجارية المبتكرة خصيصاً للترويج للمنتجات المحلية.