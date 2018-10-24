شراكة بين «اتصالات» و«مساندة» في مشروع مستشفى العين الجديد

المصدر: أبوظبي - وام

أبرمت «اتصالات» اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» لتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة والتقنيات الرقمية المختلفة في مجال الرعاية الصحية لمستشفى العين الجديد، والذي تتولى شركة «مساندة» أعمال تنفيذه بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» على مساحة قدرها 347 ألف متر مربع.

ووقع الاتفاقية كل من سلطان محمد الظاهري مدير عام «اتصالات» في منطقة أبوظبي، والمهندس علي الحاج المحيربي المدير التنفيذي لقطاع إدارة إنشاء المباني في شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة».