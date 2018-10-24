محمد بن زايد يستقبل المشاركين في ورشة «القـــواعد الدولية التي تحكــم العمليـــات العسكريـــة»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس قصر البحر، كبار الضباط الذين يمثلون 80 دولة، المشاركين في ورشة «القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية» التي تستضيفها وزارة الدفاع بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ورحب سموه خلال اللقاء بضيوف الإمارات.. متطلعا إلى أن تسهم أعمال الورشة في تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين وتزويدهم بالمفاهيم اللازمة لتعزيز الامتثال للقوانين التي تحكم العمليات العسكرية، والتركيز على ربط القانون الدولي الإنساني بعملية صنع القرار خلال عمليات القتال وإنفاذ القانون.

من جانبهم أعرب المشاركون في الورشة عن سعادتهم بتواجدهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثمنين استضافتها هذه الورشة الدولية التي تعد منصة هامة لتبادل الخبرات العملية وأفضل الممارسات المستقاة من الميدان، مما يمكن المشاركين من توسيع مداركهم بشأن القانون في سياق العمليات العسكرية.

يذكر أنه يشارك في ورشة العمل الدولية الـ 12 - التي تعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط - أكثر من 120 من كبار الضباط العسكريين يمثلون نحو 80 دولة فيما تهدف الورشة - التي تستمر إلى 25 أكتوبر الجاري - إلى تسليط الضوء على القواعد التي تحكم العمليات العسكرية بجانب التطرق لإدراج المعايير القانونية المعنية في العقيدة العسكرية وأنظمة التعليم والتدريب.. كما توفر الورشة فرصة الاطلاع على القانون الدولي الإنساني وتطبيقه في العمليات العسكرية بجانب التعريف بمهمة اللجنة الدولية وأهميتها ودورها في النزاعات الدولية.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.