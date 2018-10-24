أدوية طب تكميلي بسبب التلوث الجرثومي

المصدر: دبي - وام

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تعميم أمس من استخدام بعض أصناف الطب التكميلي غير المسجلة بسبب التلوث الجرثومي والذي قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

وقالت الوزارة إن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع. وحرصا منها على سلامة المرضى ارتأت ضرورة تحذير المرضى ومستخدمي المنتجات الطبية غير المسجلة التي تباع عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الدكتورة فاطمة مراد نائبة مدير إدارة الدواء في الوزارة أن التعميم الذي صدر عن الوزارة تضمن الإشارة إلى أدوية الطب التكميلي الذي تنتجه شركة «Eight and Company LLC, d/‏‏b/‏‏a Sprayology/‏‏King Bio» والتي تباع عبر الموقع الإلكترونيwww.naturalief.com بعد أن وجدت ملوثة.

كما حذرت الوزارة من استخدام تشغيلة واحدة فقط من شرائط اختبار جلوكوز الدم من شركة «Roche» لأنها قد تعطي نتائج خاطئة عالية أو منخفضة علما بأن المنتج آمن ومسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.