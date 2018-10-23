بوابة «سالك» الجديدة على شارع الشيخ زايد تبدأ العمل غداً

المصدر: البيان الالكتروني

في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة لهيئة الطرق والمواصلات الرامية لتطوير وتكامل شبكات ومرافق الطرق وخطوط وخدمات النقل الجماعي وتطبيق السياسات والإجراءات التي تسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية عبر إعادة توزيع الحركة المرورية الى الطرق البديلة، وتزامناً مع بدء تفعيل بوابة التعرفة المرورية الجديدة "سالك" بتاريخ 24 أكتوبر على شارع الشيخ زايد قبل التقاطع مع شارع اليلايس الذي افتتح مؤخراً، تدعو الهيئة السائقين الراغبين في استخدام المحاور والطرق البديلة الى استخدام المخارج التالية:

للقادمين عبر شارع الشيخ زايد من منطقة جبل علي باتجاه دبي، يمكنهم استخدام مخرج التقاطع السابع وشارع اليلايس، إلى شارع اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع الإمارات.

للقادمين من المنطقة الشمالية والمتجهين إلى جبل علي عبر شارع الشيخ زايد، يمكنهم استخدام ثلاثة مخارج بديلة هي شارع الميدان، وتقاطع لطيفة بنت حمدان مع أم الشيف، وتقاطع أم سقيم، التي تؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الخيل.