توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا خاصة على البحر وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأشار المركز - في نشرته اليومية - إلى أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية / 18 - 28 كم/ساعة، تصل 42 كم/ساعة أحيانا خاصة على البحر.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج يضطرب أحيانا خاصة شمالا فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:03 والثاني عند الساعة 01:10 والجزر الأول عند الساعة 19:05 والثاني عند الساعة 07:00.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:01 والثاني عند الساعة 22:06، والجزر الأول عند الساعة 15:31 والثاني عند الساعة 03:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 26 75 20

دبي 33 27 60 20

الشارقة 34 25 65 25

عجمان 35 27 70 25

أم القيوين 35 27 70 25

رأس الخيمة 34 25 70 25

الفجيرة 38 28 70 45

العين 35 25 60 20

ليوا 36 23 85 20

الرويس 34 24 80 25

السلع 35 25 85 30

دلما 34 27 80 20

طنب الكبرى 33 26 70 25

طنب الصغرى 33 26 70 25

أبو موسى 33 26 75 25