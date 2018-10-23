خادم الحرمين الشريفين يستقبل محمد بن راشد

المصدر: وام

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في قصره في العاصمة الرياض ظهر اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يشارك على رأس وفد كبير من القطاعين العام والخاص في الدولة في أعمال مؤتمر مستقبل الاستثمار / دافوس الصحراء/ المنعقد حاليا في الرياض.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الوفد المرافق في بلدهم الثاني.

كما رحب الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برؤساء الدول والحكومات و الوزراء وممثلي الدول المشاركة في الحدث الاستثماري العالمي والذين استقبلهم بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية في قصر عرقة بالرياض.

وقد تناول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وضيوف المؤتمر طعام الغداء إلى مأدبة خادم الحرمين الشريفين التي أقامها تكريما لضيوف المملكة.