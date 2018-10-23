"الصحة" تحذر من أدوية طب تكميلي بسبب التلوث الجرثومي

المصدر: وام

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تعميم اليوم من استخدام بعض أصناف الطب التكميلي غير المسجلة بسبب التلوث الجرثومي والذي قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

وقالت الوزارة ان هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وحرصا منها على سلامة المرضى ارتأت ضرورة تحذير المرضى ومستخدمي المنتجات الطبية غير المسجلة التي تباع عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

و أوضحت الدكتورة فاطمة مراد نائبة مدير إدارة الدواء في الوزارة أن التعميم الذي صدر عن الوزارة تضمن الإشارة إلى أدوية الطب التكميلي الذي تنتجه شركة" Eight and Company LLC, d/b/a Sprayology/King Bio " والتي تباع عبر الموقع الإلكترونيwww.naturalief.com بعد أن وجدت ملوثة، مشيرة إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية قامت بتعميم سحب منتجات هذه الشركة بسبب التلوث الجرثومي منوهة أن هذه الأدوية تحمل ادعاءات طبية مختلفة منها علاج الإجهاد والتقوية الجنسية وبناء العضلات و علاج نزلات البرد والإنفلونزا.

وفي سياق آخر حذرت الوزارة من استخدام تشغيلة واحدة فقط من شرائط اختبار جلوكوز الدم من شركة" Roche "لأنها قد تعطي نتائج خاطئة عالية أو منخفضة علما بأن المنتج آمن ومسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع حيث أفادت الشركة المصنعة بعدم دخول التشغيلة المتأثرة إلى الدولة ولكن حرصا على سلامة المرضى ارتأت الوزارة التحذير من استخدام هذه التشغيلة المتأثرة.

وذكرت الدكتورة فاطمة مراد أن الوزارة حذرت من استخدام تشغيلة واحدة فقط من شرائط اختبار الجلوكوز "Accu-Chek Performa Test Strips "من انتاج شركة" Roche Diabetes Care "والوكيل المعتمد " Pharmatrade " علما بأن التشغيلة المتأثرة هي " 476597_ Accu-Chek Performa 50 Strips Agencies BRK ".

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن ظاهرة التسويق الإلكتروني للمنتجات الطبية من أخطر الوسائل الترويجية على صحة المجتمع حيث بدأت هذه الظاهرة تتنامي في دول العالم بشكل كبير وبالأخص الترويج عبر الإنترنت و شبكات التواصل الاجتماعي حيث بينت الاحصائيات الدولية الصادرة من منظمة الصحة العالمية أن اكثر من 95 بالمائة من الأدوية المتداولة على الإنترنت هي أدوية مزيفه ومغشوشة.. بينما بلغ حجم تجارة الأدوية المزيفة 100 مليار دولار سنويا.

وقد ابتكرت الوزارة أنظمة رصد ومتابعة مستمرة للسوق الدوائي داخل الدولة ومتابعة التحذيرات الصادرة عن الجهات الدولية في هذا المجال والتي يتم رصدها عن طريق اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية برئاسة الوزارة وعضوية جميع الهيئات الصحية والجهات الصحية ذات الاختصاص على مستوى الدولة .. كما ترتبط وزارة الصحة بشكل مباشر بمركز "اوبسالا" لرصد الآثار الجانبية للأدوية التابع لمنظمة الصحة العالمية.

ونجحت الأنظمة التي تطبقها الدولة في الرقابة ومكافحة الغش الدوائي في الحد من هذه الظاهرة العالمية من الانتشار داخل الدولة في ظل استمرار الوزارة التعاون مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في تطوير بنيتها الرقابية لمكافحة تسرب الأدوية والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات لحجب المواقع التي تروج لمثل هذه الأدوية المزيفة.

ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع التواصل معها في حال وجود أية استفسارات تخص المنتجات الطبية على الهاتف 2301448 -04 أو البريد الإلكتروني: pv @moh.gov.ae.