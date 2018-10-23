زراعة 5400 شجرة غاف في العين توفيرا للمياه

المصدر: العين – داوود محمد

أعلنت بلدية العين بدء العمل على استبدال الأشجار ذات الاحتياج المائي العالي والأشجار المتأثرة، من خلال زراعة أشجار الغاف والنباتات والشجيرات المحلية ذات الاستهلاك الأقل من ناحية المياه وتكلفة الصيانة.

ومن هذا المنطلق عملت البلدية على زراعة 5400 شجرة غاف منذ بداية عام زايد 2018 ومن المتوقع أن يصل إلى 7000 شجرة مع نهاية هذا العام، تطبيقا لنتائج الدراسة حيث أن نسبة وفره المياه في المواقع المزروعة 70 %.

شملت الدراسة 6 أنواع من الأشجار المحلية وهي الأكثر انتشارا كالنخيل والغاف و السدر والداماس والفيكس والنيم. وتضمنت الدراسة ثلاثة مواقع حيوية في مدينة العين وهي المنطقة الصناعية ومنطقة السوق وحديقة الجاهلي.

وأوضحت الدراسة أن أشجار الغاف هي الأكثر ملائمة و مقاومة لمسببات التلوث مقارنة ببقية الأشجار، إضافة إلى التأثيرات الإيجابية الأخرى للغاف، تتمثل في قدرته العالية على امتصاص ثاني أكسيد الكربون و تنقية الهواء من الملوثات وإنتاج الأكسجين، وخفض حرارة الجو المحيط والتخفيف من حدة الضوضاء، كما أن هناك ارتباط وثيق لهذه الشجرة بالإنسان في الإمارات منذ القدم باعتبارها جزءاً مهماً من تراثه، نظراُ لدورها الحيوي في مجال المحافظة على البيئة ومكافحة التصحر.