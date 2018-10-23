مواطن يفوز بالمركز الثالث في «دورة زايد الخير» لمسابقة موسكو للقرآن

المصدر: موسكو - البيان

اختتمت مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم دورتها التاسعة عشرة (دورة زايد الخير)، التي أقيمت خلال الفترة من 17 – 21 أكتوبر 2018، وحقق ممثل الإمارات في المسابقة المتسابق الحافظ وليد المرزوقي المركز الثالث في المسابقة وسط تنافس كبير من المشاركين وظهور مستويات متميزة.

وساهمت جائزة دبي الدولية برعايتها ضمن مبادراتها بمناسبة احتفالات الدولة بعام زايد، وجرى تنظيمها تحت شعار «دورة زايد الخير» وبحضور وفد من الجائزة برئاسة الدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، وعضوية المهندس سامي عبدالله قرقاش عضو اللجنة المنظمة للجائزة رئيس وحدة العلاقات العامة، وأحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة الإعلام.

وخالد المرزوقي نائب رئيس وحدة العلاقات العامة، والشيخ علي حسن آل علي الذي تم اختياره عضواً في لجنة التحكيم الدولية للمسابقة، وقد تضمن الحفل الذي أقيم بالصالة الرئيسية للاحتفالات في العاصمة الروسية موسكو العديد من الفقرات منها، افتتاح معرض «فروع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم».

وقام الدكتور سعيد حارب رئيس وفد الجائزة بتكريم فضيلة الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية رئيس جائزة موسكو الدولية للقرآن الكريم، ونائبه الأول الدكتور روشان عباسوف.