منظومة أمنية متكاملة في دبي تستخدم التقنيات المتطورة لمنع الجريمة

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع لجنة مشروع «عيون» الهادف لوضع نظم المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية ضمن منظومة أمنية متكاملة.

وذلك بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، رئيس لجنة المشروع،.

واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة. حيث ناقش اللواء المري مع اللجنة تفاصيل خطة العمل المستقبلية، والمكونة من 5 مراحل تؤدي إلى خلق منظومة أمنية متكاملة تعمل على استغلال التقنيات الحديثة والمتطورة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمنع الجريمة.

والتقليل من وفيات الحوادث المرورية، ورصد الظواهر السلبية في المناطق السكنية والتجارية والحيوية.

واطلع المجتمعون على نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من المشروع الذي اعتمده اللواء المري في إطار خطة حكومة دبي للتحول للذكاء الاصطناعي، وتنفيذاً لاستراتيجية شرطة دبي 2016-2021. كما اطلعوا على نتائج الدراسات المقارنة المرجعية التي أجراها فريق عمل لجنة مشروع «عيون» على المستويين المحلي والعالمي.

نتائج

استعرض المجتمعون النتائج الإيجابية التي حققها مشروع «المنطقة الذكية» في منطقة المرقبات، والذي ساهم بشكل كبير في انخفاض معدل الجرائم وخاصة الجريمة المقلقة في المنطقة، ولعب دوراً كبيراً في إلقاء القبض على مطلوبين ومشبوهين عبر التعرف عليهم من خلال كاميرات الذكاء الاصطناعي الحديثة.