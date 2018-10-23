انطلاق «دبلوم خبير ملكية فكرية معتمد» في دورته الثانية 22 يناير المقبل

المصدر: دبي - البيان

بعد النجاح الكبير والإقبال الواسع الذي حققته الدورة الأولى من «دبلوم خبير ملكية فكرية معتمد»، أعلن «مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية»، التابع لـ«جمعية الإمارات للملكية الفكرية»، أخيراً عن إقامة الدورة الثانية من الدبلوم التي ستستمر لغاية 22 يناير 2019، لتأهيل جيل متخصص من الخبراء المعتمدين في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة .

وحقوق التأليف والنشر وحقوق الملكية الفكرية، وذلك بالتعاون مع محاكم دبي. ويأتي تنظيم الدبلوم في إطار حرص الجمعية على ضرورة دعم البنية التحتية الخاصة بالملكية الفكرية وتكوين كوادر بشرية قادرة على إنفاذ قوانين الملكية الفكرية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

اهتمام

وقال اللواء طارش عيد المنصوري، مدير عام «محاكم دبي»، نائب رئيس مجلس إدارة «معهد دبي القضائي»: «تولي الإمارات مسألة حقوق الملكية الفكرية أهمية كبيرة، حيث فرض قوانين وإجراءات صارمة لحماية حقوق الملكية الفكرية. ويشكل «دبلوم خبير ملكية فكرية معتمد»، خطوة متقدمة على درب تعزيز الاستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر أولوية مطلقة في الدولة.

ويساهم في إرساء وترسيخ ودعم قواعد الثقافة والفكر القانوني، وحماية الملكية الفكرية والأدبية في المجال القانوني والقضائي، انسجاما مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز على بناء الإنسان باعتباره ثروة حقيقية، وتماشياً مع «رؤية الإمارات 2021» في بناء اقتصاد معرفي تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والابتكار وصولا بدولتنا إلى مصاف الأفضل في العالم.

وتأتي مشاركتنا في تنظيم الدورة الثانية من البرنامج الأول إقليمياً بهدف مواصلة التعاون المثمر مع شركائنا في «مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية» و«جمعية الإمارات للملكية الفكرية»، لتعزيز مكامن قوة الإمارات في إنفاذ قوانين حماية الملكية الفكرية».

حرص

ومن جهته أكد اللواء الدكتورعبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، رئيس «جمعية الإمارات للملكية الفكرية»: «تشكّل الملكية الفكرية أولوية في دولة الإمارات التي حرصت على وضع استراتيجية متكاملة لتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة تجسيداً لـ«رؤية الإمارات 2021».