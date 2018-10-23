إطلاق مبادرة «طوي زايد» لحفر 100 بئر خارج الدولة العام الجاري وسيرلانكا المحطة الأولى

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وجمعية دار البر بدبي مبادرة «طوي زايد» الهادفة إلى حفر 100 بئر خارج الدولة قبل نهاية العام الجاري ضمن مبادرات وبرامج الهيئة المتعددة للاحتفال بعام زايد.

وأوضح سالم محمد بن لاحج مسؤول المساعدات بهيئة الصحة بدبي، أن المبادرة التي ستعتمد في تمويلها على تبرعات موظفي هيئة الصحة بدبي وأفراد المجتمع المحلي بشكل عام، تأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تقوم بها الهيئة لتوفير مياه الشرب النظيفة لمحتاجيها في بعض المناطق النائية بجمهورية سيرلانكا الديمقراطية.

وقال: إن سيرلانكا ستكون المحطة الأولى لهذه المبادرة التي ستتوسع في العديد من دول ومناطق العالم، مشيراً إلى أن كلفة البئر الواحدة تصل إلى نحو 1000 درهم في بعض الدول مثل سيرلانكا.