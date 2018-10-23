وفد من «خدمات المدن» بمدينة المرفأ يزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت بلدية منطقة الظفرة، ممثلة بقطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة المرفأ ضمن مبادرة اهتمام، زيارة تعريفية لـ14 من موظفي وموظفات القطاع إلى واحة الكرامة.

وتعد واحة الكرامة من أبرز المعالم الوطنية والحضارية، تروي قصص تضحيات أبطال الإمارات، وتجسد رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها لـتخليد أسماء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء تأدية واجبهم الوطني ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً داخل الدولة وفي المحافل الدولية.

وأخذ المرشدون بواحة الكرامة الموظفين في جولة تعريفية للاطلاع على أهم المعالم والمرافق كمركز الزوار، ويوفر تجربة تفاعلية للزوار تقوم على سرد قصة نصب الشهيد، ويروي قصصاً بطولية عن تضحيات شهداء الدولة ونصب الشهداء.

والذي يتكوّن من 31 لوحاً من ألواح الألمنيوم الضخمة التي يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن في مشهد يعبر عن أسمى معاني الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب والجنود البواسل، وجناح الشرف يُغطى سقف الجناح بثمانية ألواح ترمز إلى الإمارات السبع، بينما يمثل اللوح الثامن شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويوجد في منتصف الجناح عمل فني يتكوّن من ألواح زجاجية شفافة كبيرة تمثل الإمارات السبع، ويحيط بها بركة يجري من خلالها الماء، وميدان الفخر والذي يتميز بمساحته الواسعة التي تصل إلى حوالي 4000 متر مربع.