محمد بن سعود ونهيان بن مبارك يعزّيان في وفاة عبيد بن علي الخاطري

المصدر: رأس الخيمة - وام

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة - أمس - واجب العزاء إلى الشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري في وفاة المغفور له أخيه عبيد بن علي بن عبيد الخاطري.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء المقام في مجلس الشيخ مفتاح بن علي الخاطري بمنطقة الحمرانية في رأس الخيمة يرافقه الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة عن خالص تعازيه ومواساته إلى أنجال وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مواساة

وفي سياق متصل، قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح واجب العزاء في وفاة المغفور له عبيد بن علي بن عبيد الخاطري إلى أخيه الشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري. وأعرب معالي الشيخ نهيان عن خالص تعازيه لأسرة الخاطري راجياً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر الجميل. كما قدم واجب العزاء الشيخ طحنون بن سعيد بن طحنون آل نهيان.

وقام الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له عبيد بن علي بن عبيد الخاطري إلى أخيه الشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري، وأعرب الشيخ محمد بن سعود عن خالص تعازيه لأسرة المتوفى وآل الخاطري راجياً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلون.