8330 طلباً إلكترونياً للحصول على خدمات إسكانية بأبوظبي 2018

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

تشهد الخدمات الذكية، وقنوات الاتصال الإلكترونية، التي توفرها هيئة أبوظبي للإسكان إقبالاً متزايداً من المواطنين المتعاملين مع الهيئة، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة عبر مختلف الوسائل الذكية والإلكترونية للهيئة نحو 8330 طلباً للحصول على خدمات إسكانية مختلفة خلال العام الجاري 2018.

وقال يونس خوري مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة أبوظبي للإسكان، إن عدد الطلبات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وصل إلى 1641 طلباً، وعبر المجيب الآلي (IVR) وصل إلى 5156، و1533 طلباً عبر تطبيق الهاتف الذكي خلال العام الجاري.

وأضاف إن الهيئة وفرت خيارات متعددة للمواطنين للتواصل معها وتقديم طلباتهم، ومتابعة الطلبات الإسكانية المقدمة، إذ يوفر مركز الاتصال في الهيئة منصة إلكترونية متكاملة وحديثة لإدارة علاقات المتعاملين.

وهو مزود بتقنيات فائقة التطور وتطبيقات حديثة وفقاً لأفضل التقنيات المستخدمة في مراكز الاتصال، هذا إلى جانب التواصل من خلال حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، وانستجرام ويوتيوب، والتي تعد قناة فعالة للتواصل مع الجمهور.

حرص

وأوضح أن الهيئة تحرص على تسهيل رحلة المتعامل، وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات الإسكانية، بما يحقق مستوى أعلى من الرضا بين المتعاملين وتقليص مدة الانتظار وتسهيل عملية التقديم، إذ بإمكان المتعاملين الاستعلام عن حالة طلباتهم من خلال التطبيق الذكي للهيئة، أو البريد الإلكتروني، أو الموقع الإلكتروني، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء التابع للهيئة.

والتعرف على مراحل حالة طلب المتعامل، بمجرد إدخال رقم الطلب، ومتابعته بخطوات بسيطة تبدأ بتسجيل الطلب والتأكد من اكتماله، ومن ثم المراجعة الفنية، والتي تشمل البحث الاجتماعي، والبحث الهندسي، ومن ثم المراجعة المبدئية للطلب، فالمراجعة النهائية، وتتم جميع هذه الخطوات إلكترونياً من دون الحاجة لتواجد المتعامل في مراكز خدمة العملاء للاستعلام عن حالة الطلب.

نسخة

وأطلقت هيئة أبوظبي للإسكان مؤخراً النسخة المحدثة من تطبيق الهاتف الذكي الخاص بها، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين من خلال توظيف أفضل التقنيات المبتكرة التي تتسم بالكفاءة والسرعة والاستباقية، ويتيح التطبيق لمواطني إمارة أبوظبي، تقديم طلباتهم للخدمات الإسكانية رقمياً عبر الهواتف والألواح الذكية.

وكذلك توفير معلومات مفصلة عن خدماتها، ومن أبرز الخدمات والخصائص التي تتيحها النسخة المحدثة للتطبيق: الاستعلام عن حالة القرض، وحاسبة القروض، وخدمة مستشارك، وخاصية قسيمتي، كما تم تحديث خاصية الاستعلام عن حالة الطلب.