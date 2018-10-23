انطلاق فعاليات دورات دبلوم الابتكار في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، انطلاق فعاليات دورات دبلوم الابتكار، بحضور العقيد بدران سعيد الشامسي مدير الإدارة العامة للتدريب.

والعقيد الدكتور صالح راشد الحمراني مدير الإدارة العامة للريادة والتميز بالنيابة، والمقدم الدكتور إبراهيم بن سباع المري رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، وعدد من الضباط والموظفين في شرطة دبي، وذلك في منتجع الحبتور بولو.

وأكد اللواء العبيدلي خلال افتتاح فعاليات دورات الدبلوم، التي نظمها مجلس الابتكار في شرطة دبي بالتعاون مع شركة ساري للاستشارات، أهمية مخرجات دبلوم الابتكار في ترسيخ مفهوم الابتكار على مستوى موظفي القيادة العامة لشرطة دبي، ونقل المعرفة لهم إلى جانب الخروج بمبادرات ابتكارية تحقق الأهداف الاستراتيجية في شرطة دبي في مجال تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع والابتكار في الموارد.

تعزيز الريادة

وأشار اللواء العبيدلي إلى أن تنظيم دورات دبلوم الابتكار يأتي بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفي إطار مواكبة شرطة دبي لمسيرة التنمية والتطور التي تسعى إليها دولة الإمارات لتعزيز ريادتها لتصبح من أفضل دول العالم بحلول مئوية الاتحاد عام 2071،.

ومن منطلق حرص شرطة دبي على دفع حركة الإبداع والابتكار وخلق استراتيجية للإبداع الشرطي، تهتم بتطوير وتحسين مستوى الأداء المؤسسي وربطه بالأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة، وتقديم خدمات ذات مواصفات عالمية تتسم بالسرعة والدقة والمهنية وترتقي بتطلعات القيادة الرشيدة.