وحدة عناية فائقة بالأطفال في مستشفى توام

المصدر: العين ـ داوود محمد

دشن مستشفى توام صباح أمس وحدة العناية الفائقة للأطفال التي تضم 19 غرفة، وتعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال كافة الحالات الحرجة.

وتعد الثانية من حيث القدرة الاستيعابية على مستوى الدولة، لاستمرار المستشفى في توفير الرعاية المتطورة للأطفال الذين يعانون من حالات حرجة وأولئك الذين يتعافون من العمليات الجراحية الكبرى.

حضر التدشين كل من الدكتور جاريث جويدر المدير التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وراشد سيف القبيسي نائب المدير التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية، بالإضافة إلى يوسف الذيب الكتبي المدير التنفيذي لمستشفى توام بالإنابة، والدكتور أيمن رحماني المدير الطبي لمستشفى توام.

وأكد يوسف الذيب الكتبي المدير التنفيذي لمستشفى توام بالإنابة، بعد الجولة التفقدية للوحدة أن وحدة العناية الفائقة بالأطفال ستواصل تقديم خدماتها وفقاً للرؤية الصلبة والقيم الأساسية لمستشفى توام في توفير الرعاية الطبية بأفضل وأجود الطرق الحديثة والتي تركز على رعاية جميع مرضانا.

وأضاف يقدم مستشفى توام خدمات طبية شاملة ويلتزم تحسين وتطوير الرعاية الطبية في جميع مجالات العلاج، ويعد أطباؤنا من النخبة في المنطقة ولديهم اطلاع وإلمام بآخر المستجدات في ما يتعلق بالعلاجات المبنية على الأدلة والممارسات الطبية.

ومن جانبه أشار الدكتور أيمن رحماني المدير الطبي لمستشفى توام، إلى أن القدرة الاستيعابية تصل إلى 19 سريراً مجهزاً بتصميم يناسب الأطفال، بالإضافة إلى غرفة عزل وغرفتين لحماية البيئة، كما سنقوم بتوفير خدمات طبية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وتشمل تلك الخدمات الحالات الطبية الخطرة من المستوى الثالث منها على سبيل المثال الفشل التنفسي الحاد.

وفشل القلب الخلقي والمكتسب والفشل الكلوي والكبدي والالتهابات الشديدة والأمراض الاستقلابية والربو الشديد والسكتة القلبية والإنعاش الدماغي وغيبوبة السكري. وأضاف إن الوحدة تستقبل المرضى الذين يتعافون من جراحة القلب وجراحة الأعصاب الرئيسة وجراحة العظام وجراحة الأنف والأذن والحنجرة.