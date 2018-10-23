«إسلامية دبي» تنظّم ورشة استشرافية لبرامج التوعية الدينية 2019

المصدر: دبي - البيان

نظّمت إدارة المؤسسات الإسلامية بالتعاون مع إدارة التثقيف والتوجيه الديني بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ورشة استشرافية لبرامج وخطط التوعية الدينية لسنة 2019، بمشاركة 19 مؤسسة إسلامية على مستوى الإمارة.

وقال جاسم عبد الرحمن الخزرجي مدير إدارة المؤسسات الإسلامية في الدائرة: جاءت هذه الورشة بالتعاون مع إدارة التثقيف والتوجيه الديني في الدائرة.

في خطوة استباقية لاستشراف الأعمال الإسلامية الرائدة، وذلك تحقيقاً لرؤية ورسالة وقيم الدائرة، والتي تم اعتمادها من خلال استراتيجية الدائرة 2018 – 2021، حيث نظمت هذه الورشة بعد تخطيط وتعاون مثمر بين كوادر الدائرة والمؤسسات الإسلامية المرخصة من قبل الدائرة.

خطة

من جهته، أكّد عادل المرزوقي من إدارة التثقيف والتوجيه الديني في الدائرة خلال برنامج الورشة، أهمية خطة التوعية الدينية، ومراحل تنفيذها، وطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تعزز ثمارها بين الدائرة وشركائها الاستراتيجيين للوصول إلى أرقى التوصيات في هذه الجوانب.

ووضّح الدكتور إسماعيل البريمي من إدارة التثقيف والتوجيه الديني في الدائرة تلك الآلية التي يتم من خلالها العصف الذهني، والمجالات التي تسهم فيها المؤسسات الإسلامية، والأخرى التي تشمل عملها وما له علاقة بمجالاتها.