مؤسسة دبي للإعلام تنظم فعاليات وفحوصات طبية

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة دبي للإعلام، يوماً مفتوحاً للصحة بمشاركة عدد من موظفي الإدارات والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والرقمية في المؤسسة، وذلك حرصاً منها للتأكيد على دورها الوطني لنشر التوعية الصحية بين موظفيها وجمهورها الواسع.

واشتمل اليوم المفتوح على العديد من الفعاليات، والفحوصات الطبية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومركز دبي للتبرع بالدم، وعيادات بلسم، إلى جانب العديد من العيادات والمراكز الطبية في دبي، مثل مركز الكندي الطبي، ومركز (MED LINE) الطبي، وعيادة (DSMC)، ومركز (FMC) الطبي، ومركز (IMC) الطبي، ومركز «أوكسجين» الطبي، ومركز «جاردينيا» لمستحضرات التجميل، والمركز الملكي، ومركز (Natural Max).

وتواجد الطاقم الطبي من هيئة الصحة بدبي مع حافلة التبرع بالدم في مبنى المؤسسة الرئيسي.