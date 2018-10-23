استقبال طلبات تمديد إقامة الأرامل والمطلقات في «دبي فستيفال سيتي»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

خصصت الإدارة العامة وشؤون الأجانب في دبي، مركز دبي فستيفال سيتي لاستقبال المراجعين ممن تنطبق عليهم القرارات الخاصة بتمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن لمدة عام بدون كفيل من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق والحالات الإنسانية، وذلك مراعاة لأحوال هؤلاء الأشخاص ومنحهم الخصوصية، التي يتطلعون لها لإنجاز معاملتهم.

خصوصية

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إن الإدارة خصصت فريقاً في المركز لاستقبال معاملات راغبي الاستفادة من القرارات، التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً، التي تقضي بتمديد الإقامة للأرامل والمطلقات، مشيراً إلى أن استلام الطلبات ودراستها واستكمال الإجراءات يتم في مكاتب تراعي خصوصية المراجع وحالته.

من جانبه قال المقدم علي محمد مال الله، نائب مساعد المدير لأذونات الدخول والإقامة إن تمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهما يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط.

وهي أن تكون الأرملة أو المطلقة والأبناء المستفيدون حاصلين على الإقامة على كفالة المتوفّى أو الطليق وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون إقاماتهم جميعاً سارية المفعول وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، شريطة عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة الأم، لافتاً إلى أنه يمكن للأرملة والمطلقة الاستفادة من التسهيلات، التي يتيحها القرار حتى في حالة عدم وجود أبناء.

وقت قياسي

وأشار إلى أنه بعد استلام الطلب والتأكد من استيفاء الحالة للأرواق الثبوتية واللازمة تباشر اللجنة المختصة دراسة الحالة وإتمام الإجراءات في وقت قياسي، بحيث لا يتعدى الوقت المحدد بـ 48 ساعة.

وفي السياق ذاته قال المقدم جاسم علي أهلي مدير إدارة أذونات الدخول أن الهيئة ستستوفي من كل مستفيد الرسوم العادية المقررة على الخدمات التي تقدمها، وهي رسم الإلغاء عن الإقامات السابقة للأرملة والمطلقة والأبناء ورسم الإقامة لمدة عام وقدره 100 درهم، في حين لن يتم استيفاء رسوم «بدل المغادرة» لهذه الحالة، لأنها تتعلق بتمديد إقامة وفقاً لقرار مجلس الوزراء.