انطلاق فعاليات «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» اليوم

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، تنطلق اليوم النسخة العشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» .

والنسخة الثالثة من معرض دبي للطاقة الشمسية وتنظمهما هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمران حتى 25 الشهر الجاري.

ويأتي تنظيم المعرضين في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام، وحرصها على إتاحة الفرصة لجميع المعنيين في المنطقة لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والتعرف إلى أحدث الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهها هذه القطاعات.

إضافة إلى بناء علاقات مثمرة قائمة على التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية، بما يرسخ مكانة دبي كمنصة عالمية ونموذج يُحتذى في تقديم أفضل وأحدث تقنيات المياه والطاقة والبيئة.

ودعت الهيئة الجمهور وطلاب المدارس والجامعات إلى زيارة معرض «ويتيكس 2018» و«معرض دبي للطاقة الشمسية» للاطلاع على آخر التطورات وأحدث التقنيات في قطاعات المياه والطاقة التقليدية والمتجددة والبيئة، والمشاركة في الندوات والجلسات النقاشية المتعددة التي تنظم بالتزامن مع المعرضين.

تطور

وعلى مدى 19 عاماً، نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في تطوير «ويتيكس» ليصبح أكبر المعارض المتخصصة في المنطقة ومنصة مهمة للعارضين وصناع القرار والمستثمرين والمهتمين بقطاعات الطاقة والمياه والبيئة، وبات أحد أكبر المعارض المتخصصة في العالم.

وستكون الدورة العشرون من «ويتيكس» التي تنظم تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، النسخة الأكبر في تاريخ المعرض، بمساحة عرض تزيد على 78,413 متراً مربعاً، ومشاركة أكثر من 2,100 عارض من 53 دولة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»: «يؤكد نجاح المعرض التزامنا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية دبي ودعم مكانتها الرائدة كمركز عالمي للمال والأعمال، والسياحة والاقتصاد الأخضر.

حيث بات «ويتيكس» أحد أكبر المعارض المتخصصة في تقنيات المياه والطاقة والبيئة على مستوى العالم، ومنصة مهمة للحلول الخضراء، وملتقى للمؤسسات والشركات، ونقطة التقاء للخبراء والمختصين والمهتمين لتبادل أفضل الممارسات والخبرات.

وسيشكل فرصة للاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، والتقنيات والحلول الذكية التي تطرح لأول مرة، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والمياه وحلول الاستدامة وترشيد الاستهلاك.

«الأسبوع الأخضر»

وأضاف: للعام الخامس على التوالي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي فعاليات «الأسبوع الأخضر» في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2018. ويتزامن بدء الأسبوع الأخضر مع افتتاح الدورة العشرين من «ويتيكس 2018» والنسخة الثالثة من معرض دبي للطاقة الشمسية في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتتضمن فعاليات «الأسبوع الأخضر» خلال معرض «ويتيكس» عدداً من ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية لزوار المعرض ووفود المدارس والجامعات المشاركة، يقدمها فريق التوعية والترشيد في الهيئة وفريق أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية.

وتهدف إلى رفع الوعي حول ممارسات الاستدامة، وتعزيز كفاءة الاستهلاك، واستخدامات الطاقة الشمسية، والتحديات والفرص المتعلقة باستدامة الطاقة. كما يوفر «الركن الأخضر» فرصة للمبتكرين والمخترعين والمبدعين من طلاب المدارس والجامعات لعرض مشروعاتهم الخضراء والمستدامة.

ويقدم فريق التوعية والترشيد في هيئة كهرباء ومياه دبي نبذة عن الحملات والبرامج التوعوية التي تنظمها الهيئة على مدار العام. كما تشارك العديد من الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية في الدولة في التعريف بأنشطتها في مجال ترشيد الاستهلاك من خلال منصات خاصة لعرض مشاريعها الابتكارية ودراساتها البحثية.

ودعت الهيئة الجمهور إلى المشاركة في تعهد «الشريط الأخضر» الذي يمثل تعهداً شخصياً يلتزم به كل فرد للحفاظ على البيئة من خلال تبني سلوكيات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المنازل والمنشآت التعليمية والمكاتب، والحد من معدلات الهدر.

اهتمام كبير

مع تسارع وتيرة النمو في قطاع الطاقة الشمسية في المنطقة ونجاح الدورتين الأولى والثانية من معرض دبي للطاقة الشمسية، تنظم الهيئة هذا العام النسخة الثالثة من المعرض الذي سيمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 14,000 متر مربع،.

ويستقطب كبرى الشركات والمؤسسات في قطاع الطاقة الشمسية من مختلف أنحاء العالم، وسيشكل المعرض منصة مهمة للاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة الشمسية، والمشروعات الحالية والمستقبلية في المنطقة، والتعرف إلى احتياجات السوق.

وفرص المشاركة في أبرز مشاريع وبرامج الطاقة الشمسية.كما يشكل المعرض المنصة التجارية الأبرز إقليمياً لمنتجات وحلول وتقنيات إنتاج وتخزين الطاقة الشمسية.

أحدث التقنيات

ويستعرض «ويتيكس 2018» أحدث تقنيات ومعدات قطاعات الطاقة في عشرات المجالات بما في ذلك التوربينات، والضواغط، والمحركات، والمولدات، وأجهزة القياس والمعايرة، ونظام الحماية الكاثودية، والقواطع الكهربائية المعزولة بالغاز، وتجهيزات السلامة ومعدات الحماية الشخصية، ومستلزمات الإضاءة، وحلول الإضاءة المبتكرة والإضاءة الشمسية.

والتقنيات الصناعية لأتمتة الإنتاج وبرمجيات قطاع النفط والغاز، وغيرها. وتجمع دورة هذا العام للمعرض أبرز الشركات العاملة في قطاع المياه، حيث تعرض منتجاتها وحلولها المبتكرة بما في ذلك محطات تحلية ومعالجة المياه، ونظام «سكادا» للتحكم المركزي بالمياه.

ومنتجات العزل المائي، ومعدات سحب المياه، وأنظمة الري، ومنتجات الألياف الزجاجية، وأنظمة طلاء الأنابيب، ومعدات كشف التسرب والمواد المانعة للتسرب، والمواد اللاصقة، وغيرها.

قاعة للابتكار

تخصص هيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثالث على التوالي، قاعة متكاملة للابتكار خلال فعاليات الدورة العشرين من معرض ويتيكس، وتشارك فيها 17 جامعة محلية وعالمية. تهدف قاعة الابتكار إلى استقطاب المبتكرين والشركات الناشئة لاستعراض ابتكاراتهم واختراعاتهم إلى جانب المشاركين من أبرز الشركات الوطنية والعالمية المتقدمة في مجالات الابتكار والتقنيات الذكية.

وتهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى توفير بيئة أعمال مثالية خلال معرض «ويتيكس» لعقد اللقاءات بين الرعاة والعارضين والزوار. وتوفر الهيئة خدمة لقاءات الأعمال (B2B) المجانية لتسهيل التواصل بين الرعاة والعارضين والمهتمين بقطاعات المعرض من الزوار وتوفير فرص للعارضين لتوسيع أعمالهم وزيادة الوعي عن شركاتهم وبناء شبكات للأعمال التجارية.

أنشطة

ويشهد معرض «ويتيكس» العديد من الأنشطة التي تشمل الندوات والحلقات النقاشية وورش العمل. ويتيح المعرض للزوار والعارضين والمهتمين فرصة الاستفادة من جدول الأعمال الحافل، إضافة إلى لقاء الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم لمناقشة تطوير وتوسيع آفاق استخدام الطاقة الشمسية في المنطقة لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً.

قمة عالمية

تعقد فعاليات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي بالشراكة مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 24 و25 أكتوبر 2018 بالتزامن مع معرض ويتيكس ومعرض دبي للطاقة الشمسية.

وسيناقش المشاركون مجموعة من القضايا المناخية الرئيسية التي تتصدر أولويات الأجندة العالمية بما في ذلك الطاقة المتجددة، والتمويل الأخضر، والابتكار والتقنيات والمدن الذكية.