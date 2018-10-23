مبادرة 100 موجه تستضيف ناصر بن حمد آل خليفة

المصدر: ■ المنامة - البيان

ينظم مركز الشباب العربي بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة في البحرين جلسة 100 موجّه تحت عنوان «الشباب والعزيمة»، يلقيها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ليشارك الشباب البحرينيين من خلالها تجربته وأهمية العزيمة في بناء شخصية الشباب ودفعهم لتحقيق أحلامهم.

ومن المقرر أن تقام الجلسة بعد غد بإدارة معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، وحضور كل من هشام الجودر، وزير شؤون الشباب والرياضة البحريني، وسعيد النظري، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، وجمع من الشباب البحرينيين المميزين.

وبهذه المناسبة قال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: «إن برنامج 100 موجه يعتبر من البرامج الرائدة في فكرتها ومضمونها ويتيح الفرصة للالتقاء بين الملهمين والشباب للتعرف على مسيرة إبداعاتهم ويمنحهم الإصرار والعزيمة على الوصول إلى الهدف المرسوم».

كما أشادت معالي شما المزروعي بالرسالة التي يحملها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والصورة المشرفة التي تعكسها قيادته للشباب البحرينيين، متمثلة في السعي دوماً إلى تحقيق أعلى المراكز في مختلف المجالات، مهنئةً إياه على تحقيق المركز الأول في بطولة العالم للرجل الحديدي مؤخراً في مدينة كونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

عزيمة

وأضافت: «عزيمة الشيخ ناصر وإصراره على تحقيق المراكز الأولى دائماً، ورفع راية الوطن في كافة المحافل أمر يدعو إلى الفخر بوجود نماذج رائدة وقيادية تسعى إلى التميّز في وطننا العربي. نحن سعداء بعقد جلسة 100 موجه في الوطن العربي لتمنح الشباب العرب الفرصة للقاء شخصيات ريادية، يشاركونهم تجاربهم الشخصية ونصائح فريدة تصنع من كل شاب شخصية رائدة في مجاله.

كما يسعدنا أن نعقد الجلسة في مملكة البحرين الشقيقة حيث كان لدعم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ووزارة الشباب والرياضة البحرينية دور كبير في استضافة المملكة جلسات المبادرة الأولى إقليمياً، ونتطلع إلى الإعلان عن المزيد من الوجهات الإقليمية للمبادرة عما قريب».

رعاية

ويحظى برنامج 100 موجه برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ويهدف إلى خلق منصة توجيهية هي الأفضل عالمياً في نقل الخبرات والمعارف من القياديين للشباب.

وسيتم اختيار 100 شخصية من الكفاءات والخبرات المتميزة لتوجيه الشباب وتعزيز مهاراتهم على مستوى الوطن العربي لتحقيق أهداف المبادرة.

ويهدف مركز الشباب العربي إلى الارتقاء بالشباب العرب وتعزيز دورهم في بناء مستقبل أفضل للمنطقة، عبر تنفيذ مبادرات ومشاريع موجهة للشباب العرب في الدول العربية كافة. ويعمل المركز على وضع أجندة سنوية لفعاليات الشباب، بالإضافة إلى نشر تقارير ودراسات سنوية حولهم. ويختص بتنظيم الملتقيات والفعاليات التي تسلط الضوء على مواضيع تهم الشباب العرب حول العالم.