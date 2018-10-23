تغيير مسمى مستشفى برأس الخيمة إلى «عبيدالله لكبار المواطنين»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تغيير مسمى مستشفى عبيدالله لكبار السن وأمراض الشيخوخة في رأس الخيمة ليصبح الاسم الجديد «مستشفى عبيدالله لكبار المواطنين».

وإعادة ابتكار مجمل الخدمات الصحية لهم وتكييف البروتوكولات والسياسات الصحية لتتناسب مع الحاجات الخاصة لفئة «كبار المواطنين».

وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع: إن تغيير اسم مستشفى عبيدالله لكبار السن إلى الاسم الجديد «مستشفى عبيدالله لكبار المواطنين» يأتي مواكباً لقرار الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بعد اعتماد سياسة وطنية جديدة لكبار المواطنين.

والذي يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على تقدير وتثمين عطاء أبناء الإمارات من شريحة كبار المواطنين من خلال إصدار تشريعات توفر لهم خدمات نوعية مبتكرة، تناسب احتياجاتهم.

من ناحيته أشار الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة إلى أن قرار تغيير مسمى مستشفى عبيدالله ليكون لكبار المواطنين يأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في ترسيخ القيمة العظيمة لكبار السن في بناء المجتمع.

لرد الجميل لفئة قدمت الكثير للدولة، مما يسهم بتعزيز قيم التكافل والتآزر التي تحرص الدولة على تأصيلها في نفوس الأجيال وما يعكس التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف والثقافة المتأصلة في نفوس أبناء الإمارات وإظهار الوقار والتقدير لكبار المواطنين الذي أسهموا في بناء دولة الاتحاد.

تقييم

ولفت الدكتور العلماء إلى أن تغيير مسمى مستشفى عبيدالله إلى كبار المواطنين سيصاحبه تقييم للخدمات الصحية الحالية المقدمة لكبار المواطنين في مستشفى عبيدالله وجميع المرافق الصحية التابعة في الوزارة، ليتم إعادة ابتكارها لتصبح أكثر سهولة وفاعلية وبأعلى جودة لتحقق المزيد من السعادة لفئة «كبار المواطنين».

كما سيتم تخصيص مناشط رياضية تناسب أعمارهم في جميع الفعاليات الصحية التوعوية التي تنفذها الوزارة والاستفادة من خبرات المتقاعدين منهم كخبراء تطوير في المجالات الصحية والإدارية، وذلك في إطار رد جزء من الجميل لفئة موقرة في المجتمع لعبت دوراً كبيراً في بناء الوطن.