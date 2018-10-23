شرطة دبي تفوز بالجائزة الذهبية العالمية للتميّز

المصدر: دبي - البيان

حصدت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، الجائزة الذهبية العالمية للتميّز Golden World Awards من الاتحاد الدولي للعلاقات العامة (IPRA)، خلال الحفل الذي أقيم في برشلونة بإسبانيا، وذلك ضمن فئة أفضل استخدام للمحاكاة والألعاب الإلكترونية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

وقال العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، إن الجائزة تمثل إضافة جديدة للجوائز العالمية التي تحصل عليها شرطة دبي، مؤكداً أنهم وبتوجيهات من اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، يلتزمون بترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية، والتي تعد أحد أهم المبادئ التي تحرص شرطة دبي على إرساء دعائمها.

وأضاف العميد الرزوقي، إن مسؤولية شرطة دبي المجتمعية تجاه الناشئة تستلزم منا الاهتمام بهذه الفئة وتوعيتهم بشتى السبل، من خلال تسخير أحدث التقنيات لتطوير الألعاب الإلكترونية، وتقديمها بحلة إماراتية ضمن قالب توعوي يبث رسائل ذات فائدة، وتعزز الهوية الوطنية وقيم الولاء والانتماء لدولة الإمارات.

ومن المهم التأكيد على أن هذه الألعاب تم تطويرها داخلياً من قبل موظفي شرطة دبي في مركز التكنولوجيا الافتراضية، كما تمكنت شرطة دبي إلى جانب ذلك من بناء وتطوير الكادر البشري، الذي اكتسب خبرة ممتازة في تطوير برامج المحاكاة والألعاب الإلكترونية.

يُذكر أن الجائزة من تنظيم الجمعية الدولية للعلاقات العامة «IPRA» التي تأسست رسمياً منذ 63 عاماً، وتعد «IPRA» منظمة عالمية يتوزع أعضاؤها في الدول المتقدمة والناشئة على حدٍ سواء، وتديرها الأمانة العامة في المملكة المتحدة، وتم الاعتراف بها كمنظمة دولية غير حكومية من قبل الأمم المتحدة، ومنحت صفة استشارية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC، وتم تصنيفها بالفئة سي من جانب اليونسكو.