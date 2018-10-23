سلطان القاسمي يفتتح «الاستثمار في المستقبل»

المصدر: الشارقة - البيان

يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، غداً الأربعاء، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، الدورة الثالثة من مؤتمر الاستثمار في المستقبل، التي تنظمها مؤسسة «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، على مدار يومين، تحت شعار «الشباب:

تحديات الأزمات وفرص التنمية»، وبمشاركة 60 متحدثاً من حول العالم.

وتأتي الدورة الحالية من المؤتمر الذي يحظى برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة «القلب الكبير»، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وصندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، وقرى الأطفال SOS.

قضايا

ويبحث المؤتمر في قضايا التنمية المستدامة للشباب في مختلف أنحاء العالم وتحديداً في المناطق التي تعاني الأزمات والنزاعات والحروب والكوارث.

وعلى الأهمية الكبيرة للدور التنموي في حماية مستقبلهم، ومستقبل أوطانهم، وفي تجنيبهم الانسياق وراء مسارات تطرفية أو إجرامية نتيجة واقع وظروف أجبروا على معايشتها، وسيطرح المتحدثون العديد من التحديات والفرص في هذا الصدد بغية الخروج بخارطة عمل دولية من الشارقة، للاستثمار الفاعل في مستقبل شباب العالم.

ويشهد المؤتمر في يومه الأول تنظيم أربع جلسات نقاشية رئيسية، وخمس جلسات حوارية جانبية، وجلسة ختامية، فيما يشهد في يومه الثاني والختامي أربع جلسات نقاشية رئيسية، وست جلسات حوارية جانبية، إلى جانب الجلسة الختامية، ويشارك فيها مسؤولون وخبراء وشباب مؤثرون وأصحاب تجارب ملهمة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

متحدثون

ويأتي على قائمة المتحدثين في الدورة الثالثة من مؤتمر الاستثمار في المستقبل، كل من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع.

ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة،.

ومعالي عمر العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، والناشطة العراقية نادية مراد، الفائزة بجائزة نوبل للسلام 2018، وريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، والشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي بالشارقة.

كما تضم قائمة المتحدثين أوجور حسين، مدير التعليم غير الرسمي في وزارة التربية والتعليم بالمغرب، والسفير محمد عبدي عفي، المبعوث الخاص للمفوضية حول وضع اللاجئين الصوماليين، وسيمون أوكونيل، المدير التنفيذي لمؤسسة ميرسي كور، ونيكولا هيويت، كبير مستشاري هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.