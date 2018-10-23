شرطة الشارقة تطرح 100 رقم مميز للوحات المركبات

المصدر: الشارقة - وام

طرحت القيادة العامة لشرطة الشارقة 100 رقم مميز للوحات المركبات الخاصة عن طريق خدمة «البيع المباشر الإلكتروني»، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» الشركة المتخصصة في إدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط.

تتضمن الباقة الجديدة 58 رقماً رباعياً مميزاً و42 رقماً خماسياً وجميعها من «الفئة الثالثة» تم إتاحتها عبر المنصة الموجودة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، أو من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية الخاصة بـ«الإمارات للمزادات».

وقال العقيد علي بو الزود مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة، إن طرح هذه الباقة الجديدة من الأرقام المميزة للوحات المركبات الخاصة يندرج في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على إسعاد المتعاملين خاصة محبي اقتناء الأرقام المميزة، إلى جانب الارتقاء الدائم بالخدمات الشرطية وتحقيق الريادة في خدمة مجتمع الإمارة.

وأضاف، إن اعتماد آلية البيع المباشر الإلكتروني من خلال الإنترنت أو التطبيقات الذكية يأتي في ضوء النجاحات التي تحققت من خلال هذه الآلية بالتعاون مع الإمارات للمزادات، والتي حازت رضا شريحة واسعة من جمهور المتعاملين وثقتهم بهذه الخدمة المميزة، والتي تشكل امتداداً للخدمات المرورية التي تحرص شرطة الشارقة على تقديمها وفق أرقى الممارسات العالمية.

من جانبه، قال عمر مطر المناعي المدير التنفيذي للإمارات للمزادات: «فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبالتعاون الوثيق والمتواصل مع إدارة ترخيص الآليات والسائقين؛ لتنظيم المزادات العلنية والإلكترونية، وتوفير خدمة البيع المباشر الإلكتروني بوتيرة دورية.

وبأحدث الطرق العصرية والمبتكرة والتي تتميز بأعلى درجات الموثوقية والشفافية وسهولة الاستخدام».. وتوقع أن تجتذب هذه الباقة أعداداً كبيرة من الراغبين باقتناء أرقام مميزة لمركباتهم وتحقق النجاح المنشود.