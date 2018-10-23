إشادة سعودية بالإنجازات المتميزة للإمارات في جميع القطاعات

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع وفد سعودي من وحدة المخاطر الوطنية في الديوان الملكي السعودي، برئاسة المهندس ساريه هاشم وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال زيارته لهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأبوظبي، على منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث لدولة الإمارات واستراتيجية ورؤية الهيئة ومهامها واختصاصاتها وآلية مواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، بناءً على مستويات الطوارئ المعتمدة، ومن خلال فرق الطوارئ الوطنية والمحلية.

وأشاد الوفد السعودي بالإنجازات المتميزة لدولة الإمارات في جميع القطاعات، بما فيها قطاع الأمن والسلامة، وثمّن دور الهيئة الملموس في إيجاد منظومة طوارئ وطنية وفق أعلى معايير التنسيق والاستجابة والاستعداد والجاهزية، ووضع الخطط لجميع سيناريوهات حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، متطلعاً إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا المجال.

والتقى الوفد السعودي خلال الزيارة الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة بمكتبه في أبوظبي، بحضور سيف محمد أرحمة الشامسي نائب مدير عام الهيئة، وعدد من مديري إداراتها.

وتعرف الوفد إلى برنامج استمرارية الأعمال الذي يعزز من قدرة مؤسسات الدولة على الاستمرار في تقديم الخدمات في حال تعرض مهامها للتوقف عند حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

كما اطلع الوفد على آلية إعداد سجل المخاطر الوطني، وبرامج التوعية والتحذير التي تنسقها وتقوم بها الهيئة مع شركائها، بهدف رفع مستوى وعي الجمهور حيال المخاطر والتهديدات المحتملة.