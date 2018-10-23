«بناة المدينة» يعتمد 3 مبادرات جديدة لتحسين الخدمات الحكومية

المصدر: دبي - البيان

أعلن «بناة المدينة» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي اعتماد 3 مبادرات حكومية مشتركة؛ ليصبح مجموع المبادرات المشتركة التي تم اعتمادها حتى الآن 11 مبادرة خلال عام 2018، بهدف تكاتف الجهود والعمل المشترك بين مختلف الجهات.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حول تحسين الخدمات الحكومية المشتركة بإمارة دبي 100% مع حلول «إكسبو 2020 دبي».

جاء ذلك خلال لقاء فرق «بناة المدينة» بالمديرين العامين للجهات المشاركة والذي عقد أمس في مقر «بناة المدينة».

مبادرات

وتتمثل هذه المبادرات بـ«خدمة الاستشارات الأسرية» المشتركة بين كل من: هيئة تنمية المجتمع، محاكم دبي، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ووزارة تنمية المجتمع، حيث تم اعتماد مبادرة تهدف إلى تطوير الخدمات المتعلقة بخدمة الاستشارات الأسرية على مستوى إمارة دبي، وتطوير منظومة تحقق استقرار أكبر للأسرة وللمجتمع وللمؤسسات، وتحقق أهداف التمكين وتحقيق السعادة الأسرية.

وتشمل المبادرة: إنشاء قاعدة بيانات وتصميم نظام ذكي، وبناء نظام متكامل بين الجهات المسؤولة. وستساهم المبادرة بعد تنفيذها في زيادة حالات الصلح من 80% إلى 95%، بزمن استجابة يقدر بيوم واحد بدلاً من 5 أيام حالياً.

وأن تقل عدد الإجراءات المشتركة من 31 حالياً إلى 4 مع تطبيق المبادرة و«خدمة تسهيل شؤون ذوي المتوفين» المشتركة بين كل من: هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الصحة بدبي والقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والتي تم العمل عليها بناء على مكالمة هاتفية من أحد المواطنين على إحدى الإذاعات حول تعدد نقاط التواصل في حالات الوفاة، حيث إن الخدمة تلبي احتياجات أهل المتوفين من لحظة الوفاة،.

وما يأتي بعدها من إجراءات دفن أو ترحيل الجثمان خارج الدولة بالنسبة لغير المواطنين، حتى إنجاز جميع الإجراءات الحكومية الخاصة بمراسم العزاء، وتعد من الخدمات الحكومية التي تقدم عوناً لأهل المتوفى، وتترك أثراً إيجابياً على حالتهم النفسية، وتترك انطباعاً للمجتمع المحلي والدولي على مدى كفاءة خدمات حكومة إمارة دبي في التعامل مع مختلف الحالات الإنسانية.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في تقليص تنقل الجثمان، وأتمتة جميع الإجراءات بين الجهات، وخلق نقطة تواصل واحدة لجميع المتطلبات من ذوي المتوفى، وعدم التنقل بين الجهات للحصول على الخدمة، وتطوير نظام واحد لإنجاز جميع الإجراءات ومتابعة مدى التزام الجهات بالزمن المحدد وتمكين فريق مدرب ومؤهل لتسهيل المعاملات.

وسيكون هناك فريق «فزعة» سيتواجد في المستشفيات الحكومية الرئيسة، سيعمل على توعية ذوي المتوفى بالإجراءات المتبعة وإدخال المعاملات والبيانات من خلال النافذة الموحدة ومتابعة شؤونهم، فضلاً عن التخفيف من معاناتهم، وتقديم المعلومات الخاصة بالمساعدات المادية والعينية لذوي المتوفين المعسرين، ويشمل التحسين تسهيل إجراءات خيم العزاء بالتعاون مع الجهات المعنية.

اعتماد

واعتمد المديرون العامون مبادرة «التنفيذ الذكي» لخدمة «تنفيذ سندات المحاكم» المشتركة بين كل من: محاكم دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، المصرف المركزي، وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تستهدف المبادرة إعادة تصميم خدمات وعمليات ومؤشرات سندات تنفيذ محاكم دبي من خلال رحلة المتعامل عبر جميع مراحل التنفيذ بدءاً من قيد الملف إلى حصول طالب التنفيذ على قيمة المطالبة.

وتسهم في توفير الوقت والمال على المتعامل وسرعة ودقة تنفيذ القرارات القضائية وترشيد النفقات وزيادة نسبة سعادة المتعاملين وتقليل مدة السندات التنفيذية وسرعة حصول طالب التنفيذ على مطالبه، ومن المتوقع أن يسهم تطبيق المبادرة في تقليل زمن الحصول على الخدمة بنسبة 50%.

والتحول الذكي بنسبة 100% في الطلبات والمخاطبات بنسبة 89% من 53 ألف طلب سنوياً إلى 6 آلاف مخاطبة سنوياً حالياً. ومن جانبه قال سعيد الملا رئيس قسم هندسة الخدمات في بناة المدينة: يعتبر تطوير الخدمات الحكومية أحد العوامل الرئيسة في تحقيق سعادة المتعاملين.

كما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للارتقاء بأداء العمل الحكومي ومواكبة التطورات والممارسات التي تسهّل تقديم الخدمات، وتسهم في إحداث النقلة النوعية في الأداء وتعزيز التميز في العمل الحكومي بمفهومه الشامل.