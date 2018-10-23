رئيس وزراء بلغاريا يزور صرح وجامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: أبوظبي - وام

زار بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا يرافقه معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي وعبدالوهاب ناصر حسن النجار سفير الدولة لدى بلغاريا والوفد المرافق «صرح زايد المؤسس» في أبوظبي وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

وتعرف والوفد المرافق له على السمات الفذة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تجلت بوضوح من خلال العمل الفني «الثريا» والحديقة التراثية والتسجيلات النادرة للشيخ زايد «طيب الله ثراه» إضافة إلى المقاطع الفيلمية المصورة التي تحكي قيمه وإرثه الملهم في مركز الزوار.

وشاهد رئيس وزراء جمهورية بلغاريا خلال جولته «الثريا» العمل الفني الثلاثي الأبعاد الذي يظهر ملامح الشيخ زايد، والتي تتلألأ أشكالها الهندسية مساء بشكل يحاكي نجوم السماء، ويعد أحد الأعمال الفنية الفريدة من نوعها.

إلى ذلك، زار بويكو بوريسوف والوفد المرافق جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي حيث تعرفوا إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.