«مساندة» تدير صيانة 1000 مبنى ومرفق بـ 468 مليون درهم

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

كشفت إدارة المرافق في شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن إدارتها لعمليات صيانة 120,000 أصل تتبع 1000 مبنى ومرفق لـ 31 جهة وهيئة مستفيدة في كل من أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 468 مليون درهم.

وأشارت إلى أنها تتلقى عبر خط مركز اتصال المتعاملين 800177، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع طلبات خدمة شهرية تتجاوز 16000 خدمة تقوم بتنفيذها وتقديمها للجهات والهيئات والمؤسسات المختلفة على أكمل وجه.

وذلك بهدف مواكبة برامج التنمية والتطوير، وفق رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأفصح المهندس هلال البلوشي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المرافق في شركة «مساندة» بالإنابة عن أن إدارته تعتزم إطلاق مبادرة «أتمتة المباني» أو ما يعرف بـ«التحكم عن بُعد» خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المبادرة ستحقق القيمة النوعية المضافة وترفع الكفاءة التشغيلية، وتخفض نسب الإصلاحات والتبديل والصيانة واستهلاك الطاقة،.

فضلاً عن مراقبة حالة الأصول وكفاءة التشغيل بشكل دائم في المباني والمرافق عن بُعد، وذلك بما يضمن المحافظة على الأصول، ورفع كفاءتها واستدامتها.

وتطرق البلوشي إلى أن إدارة المرافق تقدم حزمة خدمات شاملة للجهات المستفيدة من خلال فرق عمل متخصصة على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية تتضمن خدمات كهربائية وإلكتروميكانيكية، إلى جانب أعمال النظافة والزراعة والضيافة والأمن والاستشارات الفنية وإدارة العقود ومزودي الخدمات وإدارة الأنظمة الإلكترونية وغيرها.

وذلك وفق أعلى المعايير العالمية في تقديم أفضل الخدمات وتشغيل المباني بأعلى درجات الاحترافية والجودة والكفاءة العالية. وأنجزت إدارة المرافق في شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مشروع تجديد وتطوير مصاعد المبنى الرئيسي لبلدية أبوظبي بتكلفة قدرها 1.7 مليون درهم.

إدارة

وتقوم إدارة المرافق بمشروع إعادة تأهيل فيلا رقم 2 التابعة لمركز الإحصاء في أبوظبي بتكلفة قدرها 630 ألف درهم.

كذلك تنفذ مشروع في مركز أبوظبي التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية بتكلفة تتجاوز 1.5 مليون درهم، حيث يتضمن استبدال الأسقف المستعارة وتحويل نظام الإنارة إلى نظام LED لترشيد استهلاك الطاقة. وأنجزت إدارة المرافق في شركة «مساندة» أوامر عمل بقيمة 41 مليون درهم خلال العام 2018 لمجموعة من المرافق الحكومية.

استراتيجية

لفت المهندس هلال البلوشي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المرافق في شركة «مساندة» بالإنابة إلى أن الشركة تستخدم قاعدة تكنولوجية قائمة على استراتيجية متكاملة مكنت إدارة المرافق من إدارة مهامها بكفاءة وفعالية عالية.

مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية أثمرت عن رفع مستوى أداء المقاولين مقارنة بأدائهم قبل تنفيذ الاستراتيجية، وذلك بما يسهم في تحقيق أهداف خطة أبوظبي نحو توفير أعلى معايير الاستدامة للموارد والأصول الحكومية.