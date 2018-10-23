وفد فرنسي يطلع على الجهود التطويرية في «مركزية شرطة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من الشرطة الوطنية الفرنسية على جهود شرطة أبوظبي التطويرية في قطاع العمليات المركزية، وتعرف إلى التقنيات والأساليب الحديثة في التعامل مع مختلف القضايا الشرطية والأمنية.

واستعرض اللواء علي خلفان الظاهري، مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، خلال استقباله الوفد، برئاسة العميد ديليون القائد العام لوحدة القوات الخاصة التابعة للشرطة الوطنية الفرنسية (RAID)، سبل تعزيز التعاون في تنفيذ التمارين المشتركة، وتبادل الخبرات التدريبية والأكاديمية بين الجانبين.

واستمع الوفد إلى شرح عن الهيكل التنظيمي، والمهام التي تضطلع بها مديريات وإدارات القطاع، وأفضل الممارسات المتبعة في معالجة القضايا الأمنية والإدارية ومجالات العمل الشرطي.

وأشاد بتجربة قطاع العمليات المركزية المتميزة.