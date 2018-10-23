شرطة أبوظبي توعي طلبة مدارس العين بمخاطر التنمر والتدخين

ناقشت شرطة أبوظبي مخاطر ظاهرة التنمر المدرسي والتدخين لطلبة المدارس بالعين ضمن جهودها في توعية النشء بمخاطر الظواهر السلبية وتعزيز السلوكيات الإيجابية.

وأوضح المقدم بهيان العامري رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية في العين بإدارة الشرطة المجتمعية أن مشكلة التنمر تعد من المشاكل المنتشرة عالمياً بين صفوف الطلبة، داعياً إلى تضافر الجهود بين «الشرطة» والمؤسسات التربوية والمجتمعية وبين الأهالي بما يسهم في الحد من انتشارها.

وأضاف: إن مثل هذه الظواهر تؤثر على الأبناء ولها عواقب وخيمة على سلوكياتهم وأدائهم الدراسي، مؤكداً أهمية التواصل مع أجهزة الشرطة والتعاون المشترك في تفادي سلبياتها الخطرة. أبوظبي - البيان