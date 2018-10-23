مناقشة المنهجيات الجديدة لحوكمة البيانات في القرن الـ21

المصدر: ■ دبي - البيان

عقدت جلسة حوارية على هامش فعاليات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات تحت عنوان «المنهجيات الجديدة لحوكمة البيانات في القرن الواحد والعشرين- وجهة نظر الدول والجهات متعددة الأطراف والمؤسسات»، وتناولت أهمية عملية حوكمة البيانات ودور الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في جمع البيانات وإدارتها بمسؤولية.

أدار الجلسة جريج هامر مدير البرنامج في البنك الدولي وجمعت كلاً من، هايشان فو مديرة مجموعة بيانات التنمية التابعة للبنك الدولي، وجاك بورواي الرائد في حركة «داتا فور جود»، وفيتسومون سون نائب رئيس مكتب الإحصاءات في جمهورية لاو وفيرناندور بيريني كبير مسؤولي البرامج في مركز كندا الدولي للأبحاث التنموية، وغوبي كريشنا خانوا الأمين العام في اللجنة الوطنية للموارد الطبيعية والمالية في نيبال.

وافتتحت الجلسة الحوارية فيتسومون سون، حيث تحدثت عن أهمية تطوير استراتيجية مبتكرة للنظام الإحصائي لتقدم إطاراً قانونياً فعّالاً ينظم حوكمة جميع البيانات من المصادر المختلفة، ويحمي خصوصيتها.

من جانبه، لفت غوبي كريشنا خانوا إلى حاجة جميع المجالات، بما فيها الإحصاءات المالية والسكانية إلى توفّر بيانات موثوقة ومنظمة، علاوة على ضرورة توافر حوكمة مثلى للبيانات لدى الحكومات، مسلطاً الضوء على التحديات في قطاع البيانات التي تشتمل على كيفية تحديث قواعد البيانات، وإدخال التقنيات الحديثة عليها وتجميعها بشكل منتظم وتوسيع إمكانات إدارتها.

بدوره أبرز جاك بورواي عدداً من المشاريع التي تعمل عليها حركة «داتا فور جود»، والتي وصلت إلى 300 مشروع معني بالبيانات.