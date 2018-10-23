مناقشة سبل جعل البيانات تشاركية

المصدر: دبي - البيان

شهد منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، جلسة حوار تحت عنوان «العمل على إدارة البيانات: جعل البيانات تشاركية، ممنهجة، مستدامة ومسؤولة»، شارك فيها مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال إدارة واستخدام البيانات وضمت كلاً من عمر سيدو.

ممثلاً لهيئة الخدمات الإحصائية في غانا، وكلوديا جويش ممثلة لمنظمة «كلوديرا»، وكارا سيلكي عن شركة «ستريت لايت داتا»، ورامز هزيمة عن شركة «ديجتال جلوب»، وستيفان فيرهولست ممثلاً عن مختبر الحوكمة في جامعة نيويورك، وتولت سارة لوكاس من منظمة «هيوليت» إدارة الحوار.واستعرض عمر سيدو ممثل هيئة الخدمات الإحصائية في غانا، الدور المحوري الذي تلعبه الإحصاءات والبيانات، في مواجهة ومعالجة الآفات الصحية والاجتماعية التي تواجهها غانا وفي مقدمتها وباء الملاريا.

وبدورها قدمت كارا سيلكي بعضاً من النماذج الحية والأمثلة حول كيفية مساهمة البيانات الصادرة عن الآليات المتحركة بواسطة أجهزة تحديد المواقع الجغرافية في رصد ومتابعة المشاكل التي تتسبب بها أزمة السير في بعض من المدن الأميركية الواقعة تحت رصد ومتابعة شركة «ستريت لايت داتا».

إلى ذلك سلط رامز هزيمة، الضوء على جملة من الحقائق والتحديات التي ترافق صناعة رصد وتحليل البيانات، ومن أبرزها ارتفاع كلفة الحصول على البيانات تبعاً لطبيعتها ومستوى جودتها ودقتها.