يوم للتوعية بسرطان الثدي في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

نظّم مكتب الأنشطة الرياضية والأندية الطلابية في جامعة عجمان وبالتعاون مع منطقة عجمان الطبية يوم توعية بسرطان الثدي تحت شعار «نحن أقوى معاً» أقيم في المجمع الرياضي بالجامعي، بمشاركة طالبات من كلية الصيدلة والعلوم الصحية ونادي قوافل الخير وبعض الفرق الرياضية في الجامعة، وذلك ضمن الفعاليات التي يشهدها العالم خلال شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي.

وتضمّن البرنامج العديد من الفقرات الرامية إلى التوعية بهذا المرض الخطير، بدأت بجلسات إحماء رياضي للتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام.

كما استعرضت علياء الشامسي، مديرة قسم التثقيف الصحي في منطقة عجمان الطبية، نماذج من الأغذية الصحية وغير الصحية، وتحدثت عن أثر بعض الأغذية في رفع مناعة الجسم وتحصينه وحمايته من الأمراض.