تفاهم لتسهيل إقامة حفلات الأعراس للمواطنين في عجمان

وقعت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، مذكرة تفاهم مع قاعة البيت المتوحد بمقر المؤسسة، بحضور المدير العام للمؤسسة الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي.

وبحضور سعيد عبدالله جاسم روغة الزعابي ممثلاً عن قاعة البيت المتوحد، لتعزيز التواصل والتعاون، وتسهيل إقامة حفلات الأعراس للفئات المقبلة على الزواج من الأسر المواطنة، والعمل على دعم الشراكة المجتمعية بين كافة المؤسسات الخيرية والجهات الاتحادية والحكومية المحلية العاملة في الدولة.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، إن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم العمل على تعزيز التواصل والتعاون في مختلف المجالات، والتي ترنو إلى تحقيق العيش الكريم ورفاهية الأسر الإماراتية، وتفعيل برامج الشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات للمساهمة في الارتقاء بقيم التكافل الاجتماعي.

وأكدت الشيخة عزة النعيمي حرص المؤسسة على دعم تحقيق مؤشر الأجندة الوطنية المتمثل في بناء أسرة إماراتية متماسكة، وتقديم خدمات اجتماعية متنوعة ذات استدامة وبصورة مبتكرة تعمل على توفير كل الدعم لتلك الأسر المستحقة والمتعففة، من خلال التنوع في الشراكات وتطبيق أفضل الممارسات ذات العلاقة المباشرة.

مبينة أن مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية تعمل ضمن أهداف محددة وخطط مستقبلية تصب في مصلحة الأسر المواطنة في مختلف المناطق، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. عجمان - البيان