إطلاق المرحلة الأولى من مشروع دعم أصحاب الهمم في الطوارئ والأزمات

المصدر: أبوظبي- وام

أطلقت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، المرحلة الأولى من مشروع دعم أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة أثناء الطوارئ والأزمات، بالتعاون والتنسيق مع جهات اتحادية ومحلية وجمعيات مختلفة في الدولة، انطلاقاً من رؤية دولة الإمارات 2021 متحدون في المصير المتعلقة بأمن وسلامة الوطن «حماية أمن وسلامة الوطن والحفاظ على العدالة والإنصاف والمشاركة الإيجابية في المجتمع».

ويهدف المشروع إلى التعريف بفئة أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، من حيث فئاتهم وإلقاء الضوء على بعض الصعوبات التي تواجههم أثناء حالات الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات اللازمة أثناء الطوارئ والأزمات من خلال المتطلبات التي سوف تطرح.

وتمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية ودمجهم فيها، بحيث يساهمون في تنمية المجتمع الذي يعيشون فيه، وتحقيق التنسيق والتكامل بين المؤسسات المختلفة ذات العلاقة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء، وتقديم خدمات أفضل لأصحاب الهمم أثناء الأزمات والكوارث.

وتم الاطلاع على خطة عمل المشروع، كما تم الاتفاق مع الجهات المعنية باستكمال الاستبيان؛ لمعرفة السياسات والإمكانيات المتوافرة في الدولة لدعم أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة أثناء الطوارئ والأزمات؛ كي يتسنى للهيئة مراجعة الإجراءات الحالية، ودراسة أفضل الممارسات، ووضع التشريعات والقرارات والسياسات والخطط اللازمة لدعم أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة أثناء الطوارئ والأزمات.

وتولي حكومة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لفئات أصحاب الهمم، حيث إنها تستضيف الأولمبياد الخاص العالمي عام 2019، وتم استضافة الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2018 في إمارة أبوظبي، وضرورة مراعاتهم في مختلف الجوانب، ومن ضمنها خطط حالات الأزمات والكوارث.