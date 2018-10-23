اتفاقية لإنشاء «بازار المفرق» بـ 8 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي - وام

وقع سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، وعلي محمد صادق البلوشي رئيس مجلس إدارة مجموعة غنتوت اتفاقية شراكة لإنشاء «بازار المفرق» في منطقة المفرق الصناعية.

ويتوقع إنجاز سوق البازار في المفرق في نهاية العام الجاري بتكلفة 8 ملايين درهم، ويضم 480 منصة عرض يمكن استخدامها لعرض البضائع، وأماكن أخرى للمطاعم المتنقلة وثلاجات لبيع اللحوم والأسماك المجمدة وأماكن للحرفيين مثل الخياطين والرسامين والنحاتين.

وستقدم منصات البيع وأماكن العرض التي سيحتويها السوق مجانا للباعة الراغبين في مزاولة التجارة بشكل مشروع ومرخص، وذلك تعبيرا عن حرص البلدية على مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين وتقديم بدائل وحلول مناسبة لهم.

وذكر سيف بدر القبيسي أن هذه الاتفاقية مع شركة غنتوت تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي أبرمتها البلدية مع القطاع الخاص تنفيذا وتجسيدا لتوجيهات الحكومة الرشيدة التي تدعو باستمرار إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة والمساهمة في توفير أسباب السعادة لجميع السكان.

وأكد علي البلوشي رئيس مجلس إدارة مجموعة غنتوت أن الشركة ترى في هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تتبناها الشركة فرصة سانحة تساهم في تعزيز دور الشركة في ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والمساهمة في دعم متطلبات التنمية الشاملة في أبوظبي.