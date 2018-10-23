«طرق الشارقة» تنجز مشروعات صيانة بـ 1.9 مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عدداً من مشاريع الصيانة ورفع كفاءة الطرق خلال الربع الثالث من العام الجاري بتكلفة إجمالية بلغت 1.9 مليون درهم.

وصرحت المهندسة شيخة الزوين مديرة إدارة عقود الطرق والمناقصات بالهيئة، أنه تم إنجاز سلسلة من مشروعات الصيانة ورفع الكفاءة في عدد من المناطق الهامة والحيوية في الشارقة، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، لا سيما الاهتمام بمشروعات البنية التحتية.

وأوضحت، أنه تم الانتهاء من أعمال تخطيط للعلامات الأرضية لبعض شوارع منطقة المدام، كما تم إنجاز 90% من علامات التخطيط الأرضي لطريق الشارقة- الذيد بدءاً من ميدان الثقافة وحتى التقاطع الثالث، هذا فضلاً عن الانتهاء من أعمال الصيانة وتخطيط العلامات الأرضية في بعض المناطق الداخلية في منطقة الذيد مثل تل الزعفران، الشريعة، كما تم الانتهاء من أعمال التخطيط الأرضي ورفع كفاءة الطرق في منطقة أخيضر بالمنطقة الوسطى.