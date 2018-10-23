«طرق الشارقة» تنفذ جسرين للمشاة على شارع التعاون مطلع 2019

المصدر: الشارقة- نورا الأمير

تباشر هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة مطلع العام المقبل بتشييد جسور لعبور المشاة على شارع التعاون، بعد أن تم اعتمادها وباتت في مرحلة إرساء المناقصات على المتعهدين الذين سينفذون المشروع.

وأوضحت المهندسة شيخة الزوين مديرة إدارة عقود الطرق بهيئة الطرق والمواصلات أنه تم تحديد موقع الجسرين على شارع التعاون، بهدف حماية وتأمين سلامة مرتادي الطريق من المشاة، لافتة إلى أنه يوجد معبر للمشاة بالقرب من فندق أريانا، ولكن الهيئة ارتأت بتنفيذ مشروع إنشاء جسرين في منطقة التعاون لتسهيل استخدام الطريق، ووضع حلول ملائمة للمشاة وتوفير خدمات مرورية بأرقى المعايير المتبعة بهذا الخصوص.

وذكرت أن الجسور ستكون بطابع عصري تتناسب مع التطورات الحاصلة على مستوى الإمارة والدولة ككل، إذ سيتم مراعاة كل احتياجات فئات المجتمع من كبار السن والمرضى والأطفال وأصحاب الهمم لمساعدتهم على التنقل السلس بين طرفي الطريق، وهي تصاميم بلمسة عصرية معبرة عن روح الثقافة المعمارية الخاصة بإمارة الشارقة، بما يسهم في الارتقاء بشوارع المدينة إلى البيئة المثالية، التي تعزز الرفاهية للجميع.