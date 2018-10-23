بلدية رأس الخيمة تفتتح الأرشيف المركزي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

افتتحت بلدية رأس الخيمة، أقسام الأرشيف المركزي الخاص بحفظ الوثائق، والتي تحتوي على العمليات اليومية والمراسلات في الجهات الحكومية، تماشياً مع عمليات التطور التي تشهدها الدولة في الخدمات الإلكترونية الذكية، بهدف رفع مستوى الدعم الفني والمهني لدى دائرة البلدية.

وقام بافتتاح الأرشيف منذر بن شكر مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، والمهندس عبدالله سمحان المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية.

وعدد من مديري الإدارات ورؤساء أقسام الأرشيف المركزي، كما تم إطلاق الشاشة الموحّدة للأرشيف، والتي تضم كافة الوثائق المؤرشفة مسبقاً، وتتيح الشاشة الموحّدة لكافة المستخدمين المخوّلين الاطلاع على المستندات في الإدارات المختلفة، والتي تسهّل عملية خدمة المتعاملين.

كما أقيمت جلسة نقاشية بإشراف مركز المعلومات الجغرافية، قسم البيانات المكانية، حيث تمت الإشادة بالجهود المبذولة من قبل القيادة الرشيدة، وتضمنت محاور النقاش أهمية وجود الأرشيف المركزي لدائرة البلدية، الناحية القانونية، ونموذج الأعمال الخاص بدائرة البلدية، والناحية الاقتصادية، وأهمية البيانات في المؤسسات والمشاريع ودورها في تفعيل دقة اتخاذ القرارات.