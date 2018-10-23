الجمعية الأردنية بالعين تفتتح قاعة زايد

المصدر: العين - البيان

افتتح جمعة العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة قاعة زايد وذلك بمقر الجمعية الأردنية بالعين، بحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائب الأمين العام لمنظمة امسام في الأمم المتحدة، وأحمد الجبور رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية بالعين وأعضاء مجلس الإدارة وحشد كبير من أبناء الجالية الأردنية في العين.

وأشاد ابن حم بمبادرة الجمعية الأردنية مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والأردن الشقيق على الصعد كافة، وذلك انطلاقاً من الإيمان الراسخ في التعاون العربي الذي يعد ركيزة أساسية بين الأشقاء، مضيفاً إن التاريخ سيقف طويلاً عند المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الإنسان والقائد الذي منح الشعوب العربية الكثير وكان رحمه الله مدرسة حقيقية بمعنى الكلمة تعلمنا منها الصبر والجلد.

ومن جانبه أشاد العبادي بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكة والإمارات الشقيقة والحرص على زيادة التعاون والتنسيق خدمة للمصالح الأخوية المشتركة، مؤكداً أن الشيخ زايد طيب الله ثراه زعيم للإنسانية.

وأشار أحمد الجبور رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية بالعين إلى أنه بمناسبة عام زايد تم تسمية هذه القاعة باسم زايد الخير؛ فالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، كان بحر عطاء.