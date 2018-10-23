جواهر القاسمي تصدر قراراً بتأسيس «إدارة سلامة الطفل»

المصدر: الشارقة - وام

أصدرت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قرارا إداريا بتأسيس «إدارة سلامة الطفل» التي تأتي استكمالا لأهداف ورؤية حملة سلامة الطفل إحدى مبادرات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في نشر الوعي بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال وحمايتهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم، وصولا إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بالصحة النفسية والسلامة الجسدية.

وشمل القرار تعيين هنادي صالح اليافعي مديرا لإدارة سلامة الطفل.

ويجسد قرار تحويل حملة سلامة الطفل إلى إدارة، النجاحات التي حققتها منذ انطلاقتها حتى اليوم في مبادراتها وبرامجها التوعوية وترسيخا للعمل المؤسسي التنموي الذي يندرج ضمن إدارة تعمل وفق هيكلية متكاملة بالتعاون مع الجهات المحلية الحكومية وغير الحكومية بهدف تكريس ثقافة ومسلكيات سلامة الطفل في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

ويعكس القرار حرص الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على مضاعفة الجهود لحماية الأطفال والارتقاء بأدوارهم المجتمعية وتوفير جو من الاستقرار الأسري والنفسي لهم وتنمية طاقاتهم وقدراتهم ليكونوا شركاء في بناء ريادة الإمارة والدولة، وسيسهم هذا القرار في توسيع نطاق عمل الإدارة وزيادة الدعم المقدم لها بما ينعكس إيجابا على تطوير برامجها ومبادراتها.

حملة

وكانت حملة سلامة الطفل قد انطلقت في العام 2011 كإحدى مبادرات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ـ وتختار في كل دورة من دوراتها قضية تمس سلامة الأطفال وتحشد الجهود المجتمعية لتعزيز الوعي بها، حيث خصصت دوراتها لمواضيع مختلفة شملت سلامة الأطفال الإلكترونية وسلامتهم في المركبات وغيرها من المواضيع.

وتحرص حملة سلامة الطفل على التطرق إلى مختلف شؤون سلامة الطفل على مدار العام من خلال إنتاج وإطلاق الفيديوهات والرسائل التوعوية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية وإجراء الدراسات المسحية والبحوث وإبرام الاتفاقيات المحلية والدولية تفعيلاً للشراكات المجتمعية.