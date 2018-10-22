توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا خاصة شرقا وشمالا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة شمالا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا خاصة على البحر وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وتكون حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/ ساعة تصل إلى 42 كم/ ساعة أحيانا خاصة على البحر بعد الظهر.

والموج في الخليج العربي يكون متوسطا يضطرب بعد الظهر شمالا.. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:41 والمد الثاني عند الساعة 00:31 والجزر الأول عند الساعة 18:30 والجزر الثاني عند الساعة 06:31.

وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:33 والمد الثاني عند الساعة 21:25 والجزر الأول عند الساعة 15:03 والجزر الثاني عند الساعة 03:12.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 36 26 60 20

دبي 34 27 60 20

الشارقة 35 23 65 25

عجمان 35 24 70 25

أم القيوين 35 23 65 25

رأس الخيمة 35 24 70 25

الفجيرة 32 26 70 45

العين 35 25 55 20

ليوا 36 23 80 20

الرويس 36 26 75 25

السلع 36 25 75 30

دلما 36 30 80 20

طنب الكبرى 34 28 75 25

طنب الصغرى 34 28 75 25

أبو موسى 34 28 75 25.