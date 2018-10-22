محمد بن راشد يتفقد المعرض المصاحب لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن صناعة المستقبل ليست مجرد قرارات ارتجالية بل خطط استراتيجية تقوم على المعرفة وأهداف واضحة تستند على معطيات تحليلية مبنية على إحصاءات وبيانات واقعية دقيقة.

جاء ذلك خلال تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ظهر اليوم، المعرض المصاحب للدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات على مدى 3 أيام في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري وذلك بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار، وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من أكثر 120 بلدا حول العالم.

وقال سموه إن صناعة القرارات المرتبطة بمصير الإنسان والإنسانية يجب أن تستند على معرفة شاملة بالاحتياجات الحقيقية بهدف تحديد الاتجاهات المستقبلية لصناعة فرص تدعم التنمية في المجتمعات الانسانية وتدفعها إلى آفاق جديدة تصنع بها حاضرا أفضل لدولنا ومستقبل أجيالنا القادمة.

وأضاف سموه:" التحديات التي تواجه العالم كثيرة وفرص تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمجتمعاتنا الانسانية أكبر بكثير خصوصا في ظل ثورة البيانات التي انتجتها تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة لكن علينا أن نعمل كفريق عمل واحد لوضع رؤى مشتركة تعزز من قدرتنا على مواجهة هذه التحديات التي تواجه المجتمعات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وإطلاق مبادرات دولية وسياسات لإحداث التغيير الإيجابي وتحسين حياة الأفراد.

و قال سموه: "التنمية في دولتنا إرث قائم على رؤى طموحة وضعها الآباء المؤسسون وسار عليها الأبناء وتوجه مستقبلي نسعى من خلاله إلى مواصلة مسيرة البناء، واليوم دولة الإمارات هي من المساهمين الفاعلين على مستوى العالم في إطلاق المبادرات لمساعدة المجتمعات الإنسانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستضافتها لهذه التجمع العالمي الأبرز في مجال البيانات وتوفيرها منصة لنقل ونشر المعرفة هو اعتراف بمكانتها العالمية المرموقة ودورها المحوري بحشد الدعم الدولي لتحقيق هذه الاهداف الإنمائية العالمية.

وتجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في منصة دولة الإمارات التي تضم 22 جهة حكومية مؤسسة وطنية تشارك في فعاليات الدورة الثانية من المنتدى واستعرض إنجازاتها في توظيف البيانات لخدمة مسيرة تطور القطاعات التي تعمل بها.

ووجه سموه بضرورة الاهتمام بالعمل على تطوير منظومة جمع البيانات على مستوى الدولة وتوظيفها في خطط صناعة المستقبل وتحقيق مستهدفات الاجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وخطة مئوية دولة الإمارات التي تهدف إلى أن تكون الدولة الأفضل عالميا بالتزامن مع احتفالها بمرور مائة عام على تأسيسها.

رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وأمينة محمد نائبة أمين عام الأمم المتحدة.